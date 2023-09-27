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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

شاب ينهي حياة خطيبته
شاب ينهي حياة خطيبته

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان " شاب ينهي حياة خطيبته بعيار ناري وسط الشارع في القاهرة.. شاهد عيان يروي التفاصيل المروعة".

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وجاء في التقرير أن شاهد عيان يقول: "الكل كان عايز يساعد، لكن الوضع كان صادم، فتاة مقتولة، أمامها شاب".  


وكشف شاهد العيان مفاجأة، وقال إنه كان يعمل في المحل وسمع صوت ضرب نار، فخرج، وشاهد الفتاة مقتولة، وبعدها الشاب، الذي يحمل السلاح واقع، وأن شقيق المجني عليها، كان قريب من الواقعة، وتعرف على نجلته، وقال إن المتهم في القضية، كان خطيبها.


وأوضح التقرير أن هناك جريمة بشعة وقعت في وسط الشارع، بعمارات العبور في مصر الجديدة بالقاهرة، حيث اقدم شاب على قتل خطيبته بعيار ناري.

شاب ينهي حياة خطيبته مصر الجديدة عمارات العبو حوادث اخبار توك شو

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