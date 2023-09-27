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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع المدني العراقي يكشف سبب حريق نينوي بعد وفاة المئات

صدى البلد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حادث حريق نينوي المأساوي الذي نشب داخل قاعة للأعراس.


وأوضحت المديرية بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.


وأشار الدفاع المدني إلى أنها لم تتوافر فيها متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حريق نينوي في العراق


وأوضح البيان أن هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، والتي تسببت في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران.

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