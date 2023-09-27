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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعمي البصر.. الإعدام لـ4 متهمين بتوزيع كحول مغشوش في إيران

صدى البلد

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية عدة أحكام، أفادت بالإعدام بحق 4 متهمين من أصل 11، في قضية توزيع مشروبات كحولية فاسدة.

وكانت تلك المشروبات قد أدت- خلال يونيو الماضي- إلى وفاة 17 شخصا، وتسمم 191 آخرين فقد بعضهم أبصارهم.

وأكد المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي، أن المتهم الأول أفاد بأنه بدلا من تأمين كحول إيثانول لاستخدامات صحية؛ قام بإعداد كحول ميثانول للاستخدامات الصناعية، وباعه.

وأشار إلى أن المتهم، على الرغم من أنه خريج كيمياء؛ إلا أنه وزع الكحول لإنتاج مشروبات كحولية، من دون إجراء اختبارات لازمة، حسبما قالت “أسوشيتيد برس”.

وأوضح أن المتهم الرابع كان يملك محلا لبيع المستلزمات الطبية، لكنه تحت هذا الستار، باع المشروبات الكحولية السامة المغشوشة.

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