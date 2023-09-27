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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجيزاوي: احتفال الرئيس السيسي بالطلاب المتفوقين حدث تاريخي أسعد آلاف الأسر المصرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بفعاليات احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسى بيوم تفوق جامعات مصر لتكريم الطلاب المتفوقين من جميع الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس.

 

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وقال الجيزاوي، إن الاحتفال يعد احتفالاً تاريخياً بمعنى الكلمة ، حيث أسعد آلاف الطلاب وأسرهم ويؤكد تقدير الدولة لنجاحهم وتخرجهم وتكريمهم بحضور فخامة الرئيس وقيادات التعليم العالى.


وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات المصرية دليل على الاهتمام بالجامعات وقضايا التعليم ، مؤكداً أن منظومة التعليم العالي قد شهدت طفرة نوعية هائلة خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة أعداد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية في مصر.


ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى صاحب فكرة ورؤية تكريم أوائل الجامعات المصرية ، حيث أنها أول مرة يتم تكريم أوائل الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية.
 

كما وجه الجيزاوي، الشكر أيضا للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للاحتفالية.


الجدير بالذكر أن وفدا من أوائل طلاب كليات جامعة بنها قد شارك فى الاحتفالية ، وفازت الطالبة مريم على محمد شريف عن قطاع الآداب حيث تم تكريمها خلال الاحتفالية ، فيما وجه رئيس جامعة بنها التهنئة للطالبة وجميع أوائل الخريجين لتخرجهم وتفوقهم دراسيا متمنيا لهم جميعا حياة عملية موفقة.

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جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة قناة السويس

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