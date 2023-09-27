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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحفيز الشراكات وزيادة الاستثمارات.. المشاط تبحث مع وزير خزانة هونج كونج أوجه التعاون

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بمقاطعة هونج كونج.

 كما بحثت التعاون المشترك مع نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ.

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وخلال اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لحكومة هونج كونج، على حفاوة الاستقبال خلال مشاركتها في منتدى الحزام والطريق منتصف الشهر الجاري بهونج كونج، مؤكدة على أهميته كتمهيد لقمة بكين الشهر المقبل، بهدف تعزيز التعاون في ضوء المبادرة الدولية وتحفيز جهود التعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع سوق هونج كونج باعتباره من أكبر المراكز المالية في العالم، والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية، وتعزيز الخدمات المالية في ضوء مبادرة الحزام والطريق، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص من الجانبين وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون وتحفيز الشراكات الشاملة متعددة الأطراف بين مصر وهونج كونج والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العديد من القطاعات الاستراتيجية من أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ودفع التحول الأخضر والمستدام.

كما لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكات المؤثرة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، داعية المنظمات الهادفة للربح العاملة في هونج كونج للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الشامل والمستدام في مصر وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.

وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لزيارة الرئيس التنفيذي لهونج كونج لمصر لاستكشاف فرص التعاون المشترك عن قرب في مختلف المجالات.

من جانبه أشار وزير المالية والخزانة بهونج كونج، إلى الأهمية الخاصة لقناة السويس  في إطار مبادرة الحزام والطريق، ليس فقط بسبب الموقع الإستراتيجي وإسهامها في تنمية التجارة العالمية، ولكن أيضا دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال التكنولوجيا المتطورة والاهتمام  بالتكنولوجيا الجديدة منوها بدور المنطقة الاقتصادية الصينية تيدا.

وأضاف أن هونج كونج، تطمح في أن يكون لها دور فاعل في مصر لما تتمتع به من موقع استراتيجي، مشيرًا​إلي الزيارة التي قام بها جون لي الرئيس التنفيذي لهونج كونج إلي السعودية والإمارات اوائل العام الجاري وتطلعه لزيارة مصر.

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