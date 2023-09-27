متشابك.. ماذا قال فرج عامر عن الدوري المصري موسم 2023؟

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، على الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز لهذا العام.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “الدوري العام المصري هذا العام متشابك، ونتائجه قد يكون فيها تباين كبير من مباراة لأخرى”.