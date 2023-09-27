السيسي للمواطنين: مش هقولكوا اطمنوا بينا أو بالحكومة.. اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ لازم يكون عندنا ثقة في الله وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه، مهما كانت الظروف صعبة”، موجهًا رسالة مهمة: “ مش هقولكوا اطمنوا بينا أو بالحكومة..اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى”.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الأربعاء في احتفالية المولد النبوي الشريف “ لا يوجد نجاح إلا بسبيل المصلحين”، متابعًا: “المنهج اللي احنا ماشين به منهج بنحاول أنه يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله.. ومعنديش شك رغم الظروف اللي بنمر بيها دي أن ربنا سبحانه وتعالى سيصدد الخطى”.



فيما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلًا: “أود أن اتوجه بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة مولد النبي الكريم داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأثرها”.

