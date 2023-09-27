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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيرباص تعين رئيسا تنفيذيا جديدا لعملياتها في الطائرات التجارية

صدى البلد

أعلنت شركة إيرباص العالمية، عن تعيين رئيس تنفيذي استراتيجي جديد لعملياتها في قطاع الطائرات التجارية، ضمن اللجنة التنفيذية، وهو كريستيان شيرير.

قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: "عملت شركة إيرباص منذ عام 2019 على الجمع بين الأدوار القيادية لشركة إيرباص وأعمال الطائرات التجارية الخاصة بها، وذلك بهدف توفير المرونة وسرعة التنفيذ خلال فترة الأزمات والتغييرات المتعددة، حيث نرى أن الشركة أصبحت على مسار واضح لتحقيق مساعيها نحو تحقيق الريادة في قطاع الطيران المستدام من أجل عالم آمن وموحد".

وأضاف فوري: "سيمكننا تعيين كريستيان في منصب الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية من تعزيز التركيز على نجاح أعمال الطائرات التجارية لدينا بينما يسمح لي ذلك بتخصيص الوقت لتوجيه شركة إيرباص للعمل في بيئة عالمية معقدة وسريعة التطور، حيث نجحنا في العمل معاً على مدى السنوات الخمس الماضية وسنواصل في هذه المسيرة خلال المرحلة المقبلة الجديدة، وأؤكد على إعجابي بشخصية كريستيان في عالم الأعمال ويسعدني المضي قدمًا معه لتحقيق طموحات الشركة".

وعلق كريستيان شيرير الرئيس التنفيذي الاستراتيجي الجديد: "فخور بقيادة قطاع الطائرات التجارية في وقت هام جداً بالنسبة للقطاع بشكلٍ عام، حيث سأعمل مع فريق إيرباص لخدمة العملاء وتلبية أهدافهم التشغيلية للوصول إلى النجاح المطلوب وضمان التحسين المستمر والتحضير لمستقبل منتجاتنا وخدماتنا. وسنواصل عملنا بشكلٍ وثيق مع الشركاء والموردين حول العالم ضمن خارطة الطريق المشتركة لإزالة الكربون من قطاع النقل الجوي."

ومن المقرر تأسيس الهيكل التنظيمي الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة بالتعاون مع شركاء الشركة المجتمعيين، بهدف إطلاق المشروع اعتباراً من الأول من يناير 2024.

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