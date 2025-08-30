قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-8-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 30-8-2025 على مستوى السوق الرسمية.

الدولار و سعر الفائدة

حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة من خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية الصادر مساء الخميس والذي تضمن خفض الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس بما يعادل 2%.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في مصر

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB و ميد بنك وكريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي، قاة السويس، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الاسكندرية،مصر، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنكي HSBC و سايب.

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و 48.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار الدولار و سعر الفائدة سعر الدولار اليوم

