حبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة توك توك في الجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة)، وبسؤاله قرر أنه حال توقفه بمركبة " التوك توك "ملكه أمام منزله فوجئ بقيام (3 أشخاص) بالإستيلاء عليها ولاذوا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.