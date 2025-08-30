أسامة حمدي: نجاح استخدام الخلايا الجزعية في علاج السكري وأمراض أخرى

قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السمنة والسكر وأستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة هارفارد، إن هناك نقلة طبية كبيرة في العالم تُشبه نقلة الإنسولين والبنسلين، تتمثل في استخدام الخلايا الجزعية لعلاج مرضى السكري وأمراض أخرى، مؤكدًا أن هذا التطور يمثل طفرة تاريخية في الطب الحديث.

تحويل الخلايا العادية

وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أوضح حمدي أن الباحثين نجحوا في تحويل الخلايا العادية، سواء من الجلد أو الخلايا الدهنية، إلى خلايا جزعية يمكن توجيهها لتكوين أي نوع من الخلايا المطلوبة، بما في ذلك خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الإنسولين.

التجارب الحالية

وأشار إلى أن التجارب الحالية تُظهر نجاحًا ملحوظًا، إذ تمكن بعض المرضى من التوقف عن استخدام الإنسولين بعد زراعة خلايا بنكرياسية مشتقة من الخلايا الجزعية، موضحًا أن المرحلة التجريبية تشمل عدة خطوات، بدءًا من اختبار السلامة مرورًا بتحديد الجرعة المناسبة، وانتهاءً بالمرحلة التطبيقية على البشر.

وأوضح حمدي أن التجارب المستقبلية ستشهد تحسينات إضافية، بما في ذلك تطوير خلايا جزعية غير مرئية للجهاز المناعي، وضمان عدم رفض الجسم لهذه الخلايا بعد زراعتها.