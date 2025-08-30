قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 5.2 ريختر ..زلزال عنيف يضرب جزر الكوريل الروسية
أخبار جنوب سيناء| ضبط 1.7 طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر.. والجبهة الوطنية تطلق برنامجا تدريبيا عن الانتخابات
أول ظهور لـ حسن شحاتة بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة
مضغوط نفسيًا.. أحمد ياسر يعلق على مستوى زيزو في مباراة المحلة
أخبار بني سويف| افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون.. والمحافظ يبحث مطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
كنز إسكوبار المفقود | حكاية 600 مليون دولار أحيت أسطورة بارون المخدرات.. تفاصيل مثيرة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. فعله عامة المسلمين عبر القرون
محسن صالح: لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي خسر الدوري
أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية
السيطرة على حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي بالجمالية
إنت فين يا عمر؟.. محمد عمارة يفتح النار على نجم الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غير صحيح وشعبوي .. أول تعليق من ترامب على حكم الرسوم الجمركية

ترامب
ترامب
محمود نوفل


وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكم محكمة الاستئناف بشأن الرسوم الجمركية بأنه غير صحيح وشعبوي.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له :  سنستخدم الرسوم الجمركية من أجل مصلحة الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أن جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد قضت منذ قليل بأن غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" غير قانونية.

كما تناول الحكم ما يعرف بـ"التعريفات المتبادلة" التي فرضها "ترامب" في إطار "حربه التجارية" منذ أبريل الماضي، إضافة إلى رسوم أخرى استهدفت الصين وكندا والمكسيك في فبراير.

وأشارت  المحكمة إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، الذي استند إليه ترامب، لا يخول له فرض تعريفات جمركية.


وكان هذا القانون يُستخدم تقليدياً لتجميد أصول خصوم أو فرض عقوبات، فيما يُعد "ترامب" أول رئيس يلجأ إليه لفرض رسوم تجارية، مبرراً خطوته بمخاطر العجز التجاري وتراجع التصنيع الأمريكي وتدفق المخدرات عبر الحدود.

وجاء الحُكم بعدما رفعت عدد من الشركات الصغيرة وعدد من الولايات بقيادة ديمقراطية عدد من القضايا للطعن على قرار ترامب على أساس أن الدستور يمنح الكونجرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم.

وكانت محاكم أدنى قد قضت بالفعل بتجاوز "ترامب" لصلاحياته.

ترامب رسوم جمركية الكونجرس محكمة الاستئناف الحرب التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

صورة أرشيفية للمخدرات

​ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناء

حسين فهمي

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب تقدم مقترحات لتطوير العمل وزيادة الحصيلة

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025

كوبري دسونس أم دينار

قطاع الأعمال: الانتهاء من تنفيذ مشروع كوبري دسونس أم دينار بالبحيرة

بالصور

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد