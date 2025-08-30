غير صحيح وشعبوي .. أول تعليق من ترامب على حكم الرسوم الجمركية



وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكم محكمة الاستئناف بشأن الرسوم الجمركية بأنه غير صحيح وشعبوي.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : سنستخدم الرسوم الجمركية من أجل مصلحة الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أن جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد قضت منذ قليل بأن غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" غير قانونية.

كما تناول الحكم ما يعرف بـ"التعريفات المتبادلة" التي فرضها "ترامب" في إطار "حربه التجارية" منذ أبريل الماضي، إضافة إلى رسوم أخرى استهدفت الصين وكندا والمكسيك في فبراير.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، الذي استند إليه ترامب، لا يخول له فرض تعريفات جمركية.



وكان هذا القانون يُستخدم تقليدياً لتجميد أصول خصوم أو فرض عقوبات، فيما يُعد "ترامب" أول رئيس يلجأ إليه لفرض رسوم تجارية، مبرراً خطوته بمخاطر العجز التجاري وتراجع التصنيع الأمريكي وتدفق المخدرات عبر الحدود.

وجاء الحُكم بعدما رفعت عدد من الشركات الصغيرة وعدد من الولايات بقيادة ديمقراطية عدد من القضايا للطعن على قرار ترامب على أساس أن الدستور يمنح الكونجرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم.

وكانت محاكم أدنى قد قضت بالفعل بتجاوز "ترامب" لصلاحياته.