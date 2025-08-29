قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يعلن خلو العاصمة الأمريكية واشنطن من الجريمة

محمود نوفل

أعلن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة ، خلو العاصمة الأمريكية واشنطن من الجريمة في وقت أسرع مما كان متوقعًا، موضحا أن ذلك تحقق خلال أسبوعين فقط من توليه المسؤولية.

وعبر منصته تروث سوشيال ، كتب الرئيس الأمريكي  أن معدلات سرقة السيارات في المدينة انخفضت بنسبة 87%، وهو ما اعتبره دليلًا على نجاح استراتيجيته الأمنية.

وفي وقت سابق ؛ نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين بالبنتاجون القول بأنه  من المقرر تعبئة نحو 1700 من أفراد الحرس الوطني في 19 ولاية خلال أسابيع.

وأضاف المسؤولون بالبنتاجون أن  التعبئة تأتي لدعم حملة ترامب الشاملة على الهجرة غير الشرعية والجريمة.

كما أعلن الجيش الأمريكي أن أفراد الحرس الوطني في شوارع واشنطن العاصمة سيُسلّحون قريبًا لمواجهة حملة ترامب القمعية.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أمرًا بتسليح قوات الحرس الوطني التي تُسيّر دوريات في شوارع واشنطن لمواجهة حملة الرئيس دونالد ترامب القمعية لإنفاذ القانون، وفقًا لما أعلنه البنتاجون .

ولم تُقدّم وزارة الدفاع الأمريكية أي تفاصيل أخرى حول هذا التطور الجديد أو سبب ضرورته.

تُمثّل هذه الخطوة تصعيدًا في تدخل ترامب في أعمال الشرطة بالعاصمة، وتأتي في الوقت الذي يتمركز فيه ما يقرب من 2000 من أفراد الحرس الوطني في المدينة، مع وصول مئات الجنود هذا الأسبوع من عدة ولايات يقودها الجمهوريون.

وقال البنتاجون والجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إن القوات لن تحمل أسلحة.

وذكر  شخص مطلع على المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه تم إبلاغ المدينة بنية تسليح الحرس الوطني ولم يكن هذا الشخص مخولًا بالكشف عن الخطط، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

