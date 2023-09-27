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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجمهور الزمالك قبل لقاء أرتا سولار بالكونفدرالية

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر، خبرًا سارًا، لجمهور نادي الزمالك، قبل لقاء الإياب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام في أرتا سولار، في بطولة الكونفدرالية.  

وكتب أحمد حسن: "الزمالك يؤكد جاهزية فتوح لمباراة أرتا سولار.. واللاعب يشارك في التقسيمة كاملة". 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمباراة أرتا سولار بطل جيبوتي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار 

تنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

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