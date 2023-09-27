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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة نصف مليار جنيه.. بدء أعمال التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي طهطا

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة اجمالية تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

وأوضح المهندس يوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المحطة تم إنشاؤها على مساحه ١٥ فدان وتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف مترمكعب/يوم، وذلك بهدف التخلص الامن من مياه الصرف الصحى والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

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وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ان توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تخدم اكثر من ٣٠٠ الف نسمة بمدينة طهطا.

وقرى نزلة القاضى، والجبيرات، والكوم الأصفر، وكوم بدر والشيخ مسعود بالاضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.

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