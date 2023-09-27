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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا

صدى البلد

خاطب خالد البلشى نقيب الصحفيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكل الجهات المختصة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع أعضاء النقابة "المقيدين" طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى~ يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، فى مؤتمر بنى سويف بــ"سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة".

وأكد نقيب الصحفيين أن التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن جاءت لتؤكد وتدعم مطالب النقابة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم بالنقابة أيًا كانت جهة عملهم.


وأشار نقيب الصحفيين إلى أن ذلك يأتى أيضًا ليتماشى مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة فى الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق) الصادر بجلسة (25/6/2013م)، الذى جاء فى منطوقه (....... وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة، التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية .....).


 وأكد البلشى أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن بعد رفض الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الجهة الإدارية رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا.

وفى هذا الإطار، خاطب خالد البلشى نقيب الصحفيين المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوقف خصم ضريبة على بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين فى بعض المؤسسات القومية بالمخالفة لقواعد المساواة بين الزملاء، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة منهم.

مشيراً إلى أن الاستقطاع من البدل يأتى بالمخالفة للتوجيهات الرئاسية الأخيرة، التى جاءت بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن بينهم الزملاء الصحفيون.

وشدد البلشى على أن الخصم يأتى لينال من قواعد المساواة بين الزملاء بمؤسسات (روزاليوسف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ودار المعارف، وباقي الصحف القومية والمؤسسات الخاصة).
 

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