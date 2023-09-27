استعدادا لـ أرتا سولار في الكونفدرالية.. 3 نصائح من أوسوريو للاعبي الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة، مع لاعبي الفريق، على هامش التدريبات اليوم؛ استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في كأس الكونفدرالية.

شهدت الجلسة التأكيد على أهمية مباراة آرتا سولار وضرورة التعويض بعد نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، وطالب المدير الفني الكولومبي من اللاعبين، التركيز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وشرح أوسوريو بعض الأدوار الفنية للاعبين داخل الملعب، مشددا على لاعبي كل مركز، بعدم إغفال الواجبات الدفاعية أمام أرتا سولار، خاصة أن الزمالك مطالب بالحفاظ على نظافة شباكه مع تسجيل أكثر من هدفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقيةـ المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.