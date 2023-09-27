محافظ الغربية يلبي مطالب 36 أسرة في اللقاء الأسبوعي

عقود عمل وبطاقات خدمات لذوي الهمم ومساعدات مالية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 36 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم، عقب لقائهم خلال الجولات الميدانية اليومية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

جاء ذلك بحضور أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وأحمد القللي، وكيل وزارة العمل بالغربية.

وفي بداية اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم على الاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.



وشهد اللقاء الأسبوعي مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين، وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم من توفير فرص عمل في القطاع الخاص لذوي الهمم وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية.

وفي لفتة إنسانية، سلم المحافظ 12 عقد عمل في القطاع الخاص، و2 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، و7 كروت تكافل وكرامة، و15 مساعدة مالية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لذوي الهمم، والدولة في عهده توليهم اهتماما كبيرا وغير مسبوق، وتحرص على رعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل.

وقال محافظ الغربية إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بجميع الطرق الممكنة وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي.

يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

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