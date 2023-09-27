المشاركون فى مؤتمر المعلمين بكفر الشيخ يطالبون السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

طالب المعلمون المشاركون في المؤتمر الحاشد لنقابة المهن التعليمية، الذي يعقد اليوم، الأربعاء، بمحافظة كفر الشيخ بمشاركة هيئات مكاتب 10 نقابات فرعية للمعلمين واللجان النقابية التابعة لها، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، للحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة.

وأكدوا أن الرئيس السيسى خير من يحمل الأمانة، وخير من يتولى المسئولية.

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين: “قدَّر الله لمصر رجلاً حمل روحه على كفه، ووضع نفسه في موضع الفداء للوطن، وتمكن من قيادة الدولة، استجابة لثورة المصريين العظيمة”.

وأضاف: “وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، وجد المصريون في الرئيس عبد الفتاح السيسي خير من يحمل الأمانة، وخير من يتولى المسئولية، فحملها بعدما تعالت الأصوات التي تطالبه بإنقاذ البلاد”.

وعقد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صباح اليوم، الأربعاء، اجتماعا بهيئات مكاتب 10 نقابات فرعية ورؤساء اللجان النقابية بـ “دمنهور - كفر الدوار - كفر الشيخ - دسوق – شرق إسكندرية - وسط إسكندرية - غرب اسكندرية - الجمرك - العامرية – مطروح”، لمتابعة قضايا المعلمين والحرص على حل مشاكلهم بالتعاون مع الجهات التنفيذية، وتعريف المعلمين فى كل المحافظات بالخدمات التى تقدمها النقابة، وذلك بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ، برئاسة أحمد الشربينى، رئيس النقابة الفرعية ووكيل النقابة العامة، وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، بجانب حشد كبير من معلمى محافظة كفر الشيخ.

وتم عرض فيديو توضيحى لإنجازات نقابة المعلمين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخدمات التى تقدمها النقابة وصندوق زمالة المعلمين، منها زيادة الميزة التأمينية إلى 37 ألف جنيه وزيادة مخصصات القرض الحسن إلى 150 مليون جنيه لزيادة المستفيدين من القرض الذى يبلغ قيمته 15 ألف جنيه للمستفيد دون فوائد، بجانب توضيح قيمة دعم الإعانات المرضية للمعلمين وجهود توفير خدمة طبية عن طريق التعاقد مع المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل، والخدمات الإجتماعية ومبادرة بيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة للمعلمين.

وأوضح الزناتى أن المجلس الحالي للنقابة العامة للمهن التعليمية شرف بتولي المسئولية بالتزامن مع انطلاقة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تولى الرئيس حكم البلاد عام 2014، بعد ملحمة وطنية كان بطلها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013 والتي استطاع المصريون خلالها أن ينهوا الحكم الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال إنه في 24 يونيو من عام 2014 تولى مجلس النقابة الحالي زمام الأمور في نقابة المهن التعليمية، بعد إنهاء الفترة الظلامية للمجلس الإخواني الذي جعل النقابة العامة للمعلمين في وضع كارثي خلال فترة تواجدهم، كما حدث في كل ربوع مصر في العام الأسود الذى حكموا فيه الدولة.

وأضاف نقيب المعلمين، أنه خلال 10 سنوات تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي من قيادة البلاد إلى بر الأمان، وتمكن من دحر الإرهاب، ومحاربة قوى الشر التي تتربص بمصرنا الحبيبة، وبالتوازي مع ذلك عمل الرئيس والحكومة على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، واقتحم الملفات الشائكة في كل شبر من الدولة، بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة والقضاء على العشوائيات ومبادرات علاج المصريين من الأمراض، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين الخدمات فى جميع المحافظات ، وتمكن من إنجاز آلاف المشروعات القومية التي يعلمها القاصي والداني، ووضع أسس الجمهورية الجديدة.

وتابع نقيب المعلمين: “نعلنها صريحة ومدوية أمام الجميع، أن جموع معلمي مصر على عهدهم، يقفون مع صالح الدولة المصرية واستقرارها، فكما كانوا حاضرين في كل المحافل الوطنية ولم يدخروا جهداً في دعم الدولة المصرية في أي موقف، فإننا جميعاً نقف صفاً واحداً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال المشروعات القومية التي انطلقت في عهده”.

من جانبه، قال أحمد الشربيني، رئيس فرعية المعلمين بكفر الشيخ ووكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، إن المعلمين يقدرون ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات والعديد من المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، التي كان لها دور فعال في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الشربيني، أن الرئيس السيسي كان له الدور الرئيسي في حماية مصر من الإرهاب ودعم استقرار الدولة، قائلا: “نعلن دعمنا للرئيس السيسي في فترة رئاسية جديدة”.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن هناك تعاونا دائما بين المديرية والنقابة فى صالح المعلمين، أصحاب أفضل رسالة بتربية الأبناء، وتابع: “نناشد الرئيس الترشح لفترة رئاسية جديدة”.