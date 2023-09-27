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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة في الدقي وإزالة حواجز حديدية بشوارع العمرانية

رفع المخلفات
رفع المخلفات

 تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوي بشأن تراكم القمامة وسوء حالة النظافة بمحيط أحد المدارس بشارع إيران وشارع التحرير بحى الدقى وعلى الفور قامت أجهزة حى الدقى وهيئة النظافه بالدفع بفرق نظافة، وتم رفع القمامة والمخلفات من محيط المدرسة وتحسين حالة النظافة بالمنطقة مع المتابعة الدورية لعدم تكرار الشكوى. 

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الواردة.

كما تم تلقى شكوى من سكان شارع شوقى حبيب ( شكرى نجيب سابقاً) بحى العمرانية بشأن تضررهم من وجود حواجز حديدية بالشارع تعوق حركة السير بالإضافة إلى تواجد محل اطارات يشغل الطريق العام ويغلق الشارع .

وتم التعامل مع الشكوى من خلال حى العمرانية حيث تم رفع الحواجز الحديدية وكافة الاشغالات بالشارع محل الشكوى مع التشديد علي محل الاطارات بعدم تكرار التعدي علي الطريق العام.

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