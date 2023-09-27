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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب تزكى بالإجماع السيسي لفترة رئاسية جديدة

الهيئة البرلمانية
الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب قاموا بالإجماع بتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك من خلال توقيع الأعضاء على نماذج تزكية المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هذة التزكية تأتى اتساقا مع موقف الحزب تجاه الإنتخابات الرئاسية التى أُعلن عنها من قبل خلال إجتماع الهيئة العليا للحزب والتوافق بين الجميع على عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعم الرئيس السيسي فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبى، أن هذا القرار يأتى استنادا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حزب حماة الوطن، وأن الرئيس السيسي هو الأقدر على قيادة البلاد خلال المرحلة الراهنة وذلك إعمالا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، ولمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كافة المستويات داخليًا وخارجيًا.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على أن تزكية الهيئة البرلمانية للرئيس السيسي بالإجماع تؤكد على توافق الجميع وثقتهم اللامحدودة فى الرئيس السيسي وقدرته على مواجهة الأزمات التى تعانى منها معظم دول العالم، واستكمال ما قدمه من انجازات ونجاحات خلقت دعم جماهيرى كبير.

كما لفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ قد قاموا بالإجماع على توكيل الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه فى دوائرهم الإنتخابية ومحافظاتهم بكل سبل الدعم الممكنة ومن خلال المشاركة وتنظيم حملات "وكلتك كمل مسيرتك" التى أنطلقت أمس بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف النائب أحمد بهاء شلبى، أن الشارع المصرى أمس شهد زخم وحضور جماهيرى كبير أمام مأموريات الشهر العقارى لعمل توكيلات للرئيس السيسي وغيره من المرشحين وهو ما يعكس حجم وعى الشعب بأهمية الاستحقاق الدستورى والمشاركة فى اختيار رئيسهم فى ظل إجراء الإنتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل؛ وهو الأمر الذى يعد أحد مخرجات الحوار الوطنى التى سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن حزب حماة الوطن قد أطلق حملة بعنوان  «وكلتك كمل مسيرتك» فى جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

النائب أحمد بهاء شلبي الرئيس عبد الفتاح السيسي نماذج تزكية المرشحين المحتملين حزب حماة الوطن

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