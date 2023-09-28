فعل عجيب يحدث عندما تصلي على النبي.. الشيخ الشعراوي يكشف عنه

يقول الله تبارك وتعالى: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]”، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ لله ملائكةً سَيَّاحين في الأرضِ يُبَلِّغوني مِن أُمَّتِي السَّلامَ». [صحيح] - [رواه النسائي].

وروى الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، رحمه الله عليه، عن فعل عجيب يحدث عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فى فيديو منشور له عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، قائلاً: “ قالوا الصحابة له يا رسول الله تلك صلاة الله وتلك صلاة الملائكة، فما الصلاة عليك، قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم فى العالمين انك حميد مجيد ”.

ودخل عليه مرة صحابي فقال يا رسول الله ما رأيتك بهذه الطلاقة والبشرة قبل اليوم قال ان جبريل جائني فأخبرنى ان من صلى عليا صلاة صلى الله بها عليه عشرا وكتب له عشر له عشر حسنات ومحى عنه عشر حسنات، قال عمر ودخل مرة واحد عليه فسألوا رسول الله قال “ذلك من العلم المكنون ولولا انكم سألتموني ما قولته الله سبحانه وتعالى وكل لي ملكين فإذا صلى واحدا علي قال الملكان غفر الله لك".

قائلاً:" عندما يصلى أحد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الملكان غفر الله لك ويقول الله وتقول الملائكة أمين.