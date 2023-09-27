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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي بمدارس أبو النمرس

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية ، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن محفوظ الإعدادية بنات  ، ومدرسة النصر ومدرسة أبو بكر الصديق الأبتدائية  بمدينة أبوالنمرس.

وتابع نائب محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية مشددا بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الأستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة والتأكيد علي مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ علي نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة. 

كما التقى نائب محافظ الجيزة، عدد كبير من المعلمين مؤكدا لهم بحرص الدولة علي الأرتقاء بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠. 

وتفقد الشهابي، أعمال تطوير وتوسعة طريق ٦ أكتوبر بداية من مدرسة ترسا التجريبي حتي كوبري شبرامنت تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة .

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس والسيد عاشور  مدير عام الأدارة التعليمية بأبو النمرس وأمل حنفي وكيل الإدارة التعليمية بابو النمرس ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة  والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

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