أخبار السيارات| هيونداي وكيا يخفضان أسعار السيارات.. كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من طرازات السيارات التي تناسب جميع فئات المصريين، وامتلئ سوق المستعمل المصري بعدد غير محدود من الطرازات بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023 لعدة أسباب عالمية ، وعدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بشكل غير مبسوق، وذلك نتيجة مرور قطاع السيارات عالميا بالعديد من الأزمات التي نتج عنها عدم توافر طرازات جديدة لدي الوكلاء والموزعين، واذا توافره تباع بأسعار مرتفعة نتيجة عدم استقرار سوق السيارات عالميا .

ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا، أدي إلي تقارب أسعار طرازات السيارات المختلفة من بعضها البعض ، وذلك نتيجة تعثر قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدة أزمات منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات الجديدة التي تدخل في الصناعة، بالإضافة الي عم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي تقاربه أسعارها بي ام دبليو X3 موديل 2024 و مازيراتي جريكالي موديل 2023 .

تزايد الطلب خلال الفترة الماضية علي السيارات الكهربائية ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، بالإضافة إلى أنها لا ينتج عن عملها أي ملوثات للبيئة ، وتكلفة تشغيلها منخفضة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود .

كشفت الإدارة العامة للمرور عن ضوابط وشروط تغيير محل الإقامة برخصة القيادة ، وذلك لأن تغيير محل الإقامة المثبت به الرخصة يحتاج الي إخطار قسم المرور المختص بذلك التغير .

تمكن السائق الألماني سيباستيان فيتيل من الفوز بـ سباقات فورمولا- 1 للسيارات 4 مرات علي التوالي ، وحاليا يفكر فيتيل في خوض سباق التحمل لعام 2024 .