تمكن السائق الألماني سيباستيان فيتيل من الفوز بـ سباقات فورمولا- 1 للسيارات 4 مرات علي التوالي ، وحاليا يفكر فيتيل في خوض سباق التحمل لعام 2024 .

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1

ومن جانبه أوضح سيباستيان فيتيل قائلا " لم أتوقع أي شيء ولم أقرر بعد، لكني أفكر في الأمر، ومازال أمامي وقت لاتخاذ القرار".

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1

بالإضافة الي أن السائق فيتيل يستعد للمشاركة كـ سائق تجارب مع فريق جوتا البريطاني في أكتوبر المقبل، ولدية رغبة في المشاركة في سباق لومان 24 ساعة الشهير .

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1

وجاءه هذه القرارات بعد توقف فيتيل عن سباقات فورمولا-1 العام الماضي، ولكنة عاد مؤخرًا لقمرة القيادة.

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1

وفي سياق متصل تابع فيتيل قائلا :" لو وجدت في مرحلة ما أنني لن أستطيع العيش بدون التسابق، سأشارك في السباقات من جديد ".