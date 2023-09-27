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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1 ..؟

هل يعتزل سيباستيان
هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1

تمكن السائق الألماني سيباستيان فيتيل من الفوز بـ سباقات فورمولا- 1 للسيارات 4 مرات علي التوالي ، وحاليا يفكر فيتيل في خوض سباق التحمل لعام 2024 .

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1 

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ومن جانبه أوضح سيباستيان فيتيل قائلا " لم أتوقع أي شيء ولم أقرر بعد، لكني أفكر في الأمر، ومازال أمامي وقت لاتخاذ القرار".

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1 

بالإضافة الي أن السائق فيتيل يستعد للمشاركة كـ سائق تجارب مع فريق جوتا البريطاني في أكتوبر المقبل، ولدية رغبة في المشاركة  في سباق لومان 24 ساعة الشهير .

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1 

وجاءه هذه القرارات بعد توقف فيتيل عن سباقات فورمولا-1 العام الماضي، ولكنة عاد مؤخرًا لقمرة القيادة.

هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1 

وفي سياق متصل تابع فيتيل قائلا :"  لو وجدت في مرحلة ما أنني لن أستطيع العيش بدون التسابق، سأشارك في السباقات من جديد ".

 

السائق الألماني سيباستيان فيتيل سباقات فورمولا- 1 فورمولا- 1 للسيارات سباق التحمل لعام 2024

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