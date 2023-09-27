هل يعتزل سيباستيان فيتيل سباقات سيارات فورمولا- 1 ..؟

تمكن السائق الألماني سيباستيان فيتيل من الفوز بـ سباقات فورمولا- 1 للسيارات 4 مرات علي التوالي ، وحاليا يفكر فيتيل في خوض سباق التحمل لعام 2024 .
ومن جانبه أوضح سيباستيان فيتيل قائلا " لم أتوقع أي شيء ولم أقرر بعد، لكني أفكر في الأمر، ومازال أمامي وقت لاتخاذ القرار".
بالإضافة الي أن السائق فيتيل يستعد للمشاركة كـ سائق تجارب مع فريق جوتا البريطاني في أكتوبر المقبل، ولدية رغبة في المشاركة في سباق لومان 24 ساعة الشهير .
وجاءه هذه القرارات بعد توقف فيتيل عن سباقات فورمولا-1 العام الماضي، ولكنة عاد مؤخرًا لقمرة القيادة.
وفي سياق متصل تابع فيتيل قائلا :" لو وجدت في مرحلة ما أنني لن أستطيع العيش بدون التسابق، سأشارك في السباقات من جديد ".