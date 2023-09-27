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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة| تفاصيل

كيف يمكن تغيير محل
كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن ضوابط وشروط تغيير محل الإقامة برخصة القيادة ، وذلك لأن تغيير محل الإقامة المثبت به الرخصة يحتاج الي إخطار قسم المرور المختص بذلك التغير .

كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

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كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه في حال إخطار قسم المرور بتغير محل الإقامة ، يجب أن يتم التغير في مدة لا تزيد عن 30 يوم من اليوم التالي للتقديم ، وبناء عليه يقوم القسم المختص بتقديم سند قانوني به مل الإقامة الجديد .

كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

- المستندات المطلوبة لتغير محل الإقامة بالرخصة :

1- توافر سند إثبات محل الإقامة الجديد بناء علي المادة 212  من اللائحة .

2- تواجد سند يثبت سداد الغرامات الخاصة بـ مخالفة أحكام قانون المرور ، وتصدر هذه اللائحة من الجهة المختصة في دائرة قسم المرور المقيدة به السيارة .

3- توافر وثيقة التأمين الإجباري من حوادث السيارات من محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك .

4- يتم فحص السيارة بـ المحافظة الجديدة للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة ، ويتم تحرير نتيجة المطابقة علي النموذج المعد لذلك الغرض ، وبعدها يتم صرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف السيارة من قسم المرور المقيدة به بعد تطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به .

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