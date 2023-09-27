كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة| تفاصيل

كشفت الإدارة العامة للمرور عن ضوابط وشروط تغيير محل الإقامة برخصة القيادة ، وذلك لأن تغيير محل الإقامة المثبت به الرخصة يحتاج الي إخطار قسم المرور المختص بذلك التغير .

كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه في حال إخطار قسم المرور بتغير محل الإقامة ، يجب أن يتم التغير في مدة لا تزيد عن 30 يوم من اليوم التالي للتقديم ، وبناء عليه يقوم القسم المختص بتقديم سند قانوني به مل الإقامة الجديد .

كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

- المستندات المطلوبة لتغير محل الإقامة بالرخصة :

1- توافر سند إثبات محل الإقامة الجديد بناء علي المادة 212 من اللائحة .

2- تواجد سند يثبت سداد الغرامات الخاصة بـ مخالفة أحكام قانون المرور ، وتصدر هذه اللائحة من الجهة المختصة في دائرة قسم المرور المقيدة به السيارة .

3- توافر وثيقة التأمين الإجباري من حوادث السيارات من محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك .

4- يتم فحص السيارة بـ المحافظة الجديدة للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة ، ويتم تحرير نتيجة المطابقة علي النموذج المعد لذلك الغرض ، وبعدها يتم صرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف السيارة من قسم المرور المقيدة به بعد تطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به .