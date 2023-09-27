بعد الحداد على صديق عمره.. كاظم الساهر يعود للحفلات من جديد

عاد المطرب كاظم الساهر مجددا إلى عمله، بعد فترة حداد طويلة بسبب وفاة صديق عمره الشاعر كريم العراقي.

وبدأ كاظم الساهر فى العودة من خلال عمل بروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية استعدادا لحفله المقرر إقامته بألمانيا حيث أنه يحيى حفلا غنائيا ضخما للجالية العربية هناك يوم 1 من شهر أكتوبر المقبل.

وعقد كاظم الساهر بروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية ومن المفترض أن يقدم كاظم خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التى كتبها الراحل كريم العراقي.



وفاة كريم العراقي

يذكر ان الشاعر كريم العراقي وافته المنية يوم 1 من شهر سبتمبر الحالي عن عمر يناهز 68 عام، بعد صراع مع مرض السرطان بأبو ظبي.

وأعلن خبر وفاة الشاعر الكبير مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك.

وكتب عارف على صحفته: "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي".

كاظم الساهر والراحل كريم العراقي

وبدأت علاقة الشاعر كريم العراقي بكاظم الساهر فى الجيش حيث قدما سويا أكثر من 70 أغنية منها إلى متي وصباح الخير وحياري يازمن وياالحبيب ويادنيا ووين أخذك ويامدلل وكل ماتكبر تحلى وعيد وحب ودلع النساء والمستبدة وأفراح.