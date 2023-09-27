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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم الإمارات تستقطب 1.2 مليار درهم سيولة في جلسة منتصف الأسبوع

صدى البلد

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.25 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” توزعت السيولة بواقع 993.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و262.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 232.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.4 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9520.21 نقطة، فيما أقفل مؤشر "فوتسي" سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9811.99 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4142.12 نقطة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذباً نحو 218.7 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة بلغت 107.8 مليون درهم، ثم "ملتبيلاي" مستقطباً 99.8 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط جاذباً نحو 62.6 مليون درهم، تلاه "الخليج للملاحة" بسيولة بلغت 42.6 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" مستقطباً أكثر من 29.2 مليون درهم.

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