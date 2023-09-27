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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار وبكاء عريس فاجعة الحمدانية لحظة دفن الضحايا |صور

العريس لحظة الدفن
العريس لحظة الدفن

بثت قناة "الغدير" العراقية، صورا لعريس حريق قاعة الزفاف وهو في حالة انهيار تامة أثناء دفن جثامين الضحايا مثواها الأخير. 

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

ويشار إلى أن وزارة الصحة العراقية قد ذكرت  بأن الرقم الرسمي لضحايا حريق قاعة الزفاف بمدينة نينوي حتي الآن هو 93 قتيلاً و100 مصاب.

وفي سياق متصل؛ أعربت السفارات الاوروبية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق ،" سفارة المملكة المتحدة ، سفارة كندا ، بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق "، عن تضامنها ومواساتها لعوائل ضحايا فاجعة حريق قاعة الزفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

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