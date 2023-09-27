عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أستاذ اقتصاد: مؤسسات التمويل الدولية لها دور كبير في المشروعات القومية

صدى البلد

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات القومية، التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحملها.

وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية مؤسسات التمويل الدولية تكمن في تقديمها  لتمويلات ميسرة، ذات فوائد منخفضة، مقارنة بسبل التمويل الأخرى، إضافة إلى تمويلها لمشروعات تهم الدولة بشكل كبير مثل مشروع مترو الأنفاق، ومشروعات أخرى خاصة بالطاقة الشمسية، وغيرها.

التعاون الدولي: أجندة العمل المناخي احتلت موقع الصدارة عالميا بالسنوات الماضية

وزيرة التعاون الدولي: استضافة اجتماعات البنك الآسيوي للمرة الأولى دليل قوة مصر عالميًا

وأكد أستاذ الاقتصاد، على صلابة العلاقات بين مصر، ومؤسسات التمويل الدولية، على المستوى العالمي، والإقليمي، حيث ارتبطت مصر بعلاقات قوية مع هذه المؤسسات منذ عقود، و استفادة منها في اوقات الازمات، و الرخاء.

استاذ اقتصاد الدكتور على الادريسي الطاقة الشمسية المشروعات القومية أوقات الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

ترشيحاتنا

كارثة كبيرة..أحمد موسى: تحقيق عاجل في العراق بعد حريق إحدى القاعات شمال البلاد

أول تعليق من روسيا على اعتذار رئيس الوزراء الكندي عن تكريم النازي الأوكراني

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفوزه على لاس بالماس

بأقل من سعرها محليا.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء..وتهاجم الإخوان:"تطبيل ايه؟!أنتو اللي بتبقضوا كل ما تشتموا

دقائق معدودة.. أحمد موسى: وحدات إصدار شهادات الأحكام عن بعد طفرة بوزارة العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش منها نهائي.. احذر.. نوع من الجبنة يسبب أمراض السمنة والسكر والكلي

كاف يعلن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا.. وهذا التشكيل المتوقع للمنتخب

في اليوم العالمي للسعار.. أعراض تظهر على الشخص المصاب

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ