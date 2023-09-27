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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في اليوم العالمي للسعار.. أعراض تظهر على الشخص المصاب

صدى البلد

يُحتفل  العالم كل عام في ٢٧ سبتمبر  باليوم العالميّ للسعار، وقد نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن السعار.

 

 وقالت نوح " للمرة المليون  عضة  اي حيوان مسعور او معضوض من حيوان مسعور ولو فار ممكن تنقلك سعار  وتموتك لو حد اتعرّض لاي حيوان مسعور مثل عضة كلب، عضة فأر خاصة الفيران الجبلية وان كان هناك مصادر تقول لا ينقل، عضة قطة عضة حمار، عضة خفاش وهو الاكثر نقلا للمرض، عضة ذئب أو أي حيوان. 

 

 وتابعت: “من الحيوانات الثديية ولن ينتقل فقط من العض فيمكن أن يصيبك السعار من الخربشة لان الحيوان المسعور ينقل المرض من خلال اللعاب علي الاقدام والاظافر  وتحتوي علي لعاب حامل المرض، كما أن اللعاب الخاص اذا لمس جرح عند شخص تلامس مع الحيوان المصاب بالشعار  أو وصل لغشاء العين أو الفم بينقل الفيروس فورا.
 
وأضافت: لذلك يجب أولا غسل مكان الإصابة بماء وصابون تحت ماء جاري لفترة كافية ثم تطهير قوي بمطهر قوي لحين دخول المستشفي وقد يقلل ذلك بشكل كبير من الخطر لأن الفيروس في الثلاث ساعات الأولي من العض يكون خامل  ثم الانتقال فورا علي الوحدة الصحية أو المستشفي لتلقي المصل الخاص وده لازم يكون في خلال يومين من العضة أو الخربشة.

 

وأشارت “يجب نلقي المصل خلال ٣ أيام لان  يكون الفيروس في اقوي نشاطه ووقتها التدخل ليس نافع، وتأخذ خمس جرعات في خلال ٢٨يوم المصل يكون 5حقن تأخذ بالتسلسل دا 0-3-7-14-28 ، ولابد  اخد الجرعات كاملة والحقن عضل.”

 

ممنوع الجرح يتخيّط  لانك لو خيطته يبقي بتخبي العدوي جوة وبتدي فرصة لانتشار الفيروس دا غير ان اللعاب بما فيه من ميكروبات هياخد فرصته اكتر للانتشار وصعب الجرح يخف. الا اذا  كان في نفس يوم الإصابة بنخيط الجروح الكبيرة بالذات و بنحقن immunoglobulin نصف الامبول فى الجرح و بنغسل كويس و بنتابع عشان لو حصل اى infection ودا راي أطباء الجراحة.


ولو العضة  في الجزء العلوي من الجسم مثل الرأس أو الرقبة أو الكتف تكون اصعب واخطر من اي مكان اخر لأنها اقرب للمخ.

 وتابعت سماح، إذا تكاسلت عن العلاج فقد تعرّض نفسك للإصابة بمرض السعار وهو مرض ليس له علاج  يسبب وفاة المصاب، واذا  عضّ  المصاب أو خربش أي شخص تاني ينقل له المرض، وهناك أشخاص كثيرة  ماتت بسبب السعار، المرض خطير وخطورته في أنه بيصيب العصب ومهما كانت مكان العضة فالفيروس هدفه المخ، ولأنك لا تكون عارف الحيوان مسعور او لا فمجرد هجومه عليك وعضه كفيل  تلقي  المصل   للحفاظ علي صحتك.

البيطرى الدكتورة سماح نوح اليوم العالمي للسعار سبب وفاة عضة كلب مسعور مرض السعار عضة خفاش إنتشار الفيروس

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