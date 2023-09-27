الإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمؤتمر الإقليمى للاعلان عن المشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، على مستوى محافظات دمياط والشرقية والدقهلية وذلك بعد أن تم تأهيلهم من قبل اللجنة التنفيذية للمبادرة ، تمهيدًا للمنافسة على مستوى الجمهورية، حيث عُقدت فعاليات المؤتمر بقصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، التحية إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و السفير هشام بدر المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والمجلس القومى للمرأة على الدعم الكبير الذى تم تقديمه للمحافظات لتحقيق أهداف المبادرة، كما وجهت التحية إلى محافظة الشرقية على استضافة هذا الحدث لتكريم المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية على مستوى محافظات دمياط ،الشرقية والدقهلية ، والشكر أيضًا إلى محافظة الدقهلية على استضافتها هذا الحدث خلال الدورة الأولى.

وأكدت محافظ دمياط مجددًا، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الدولة المصرية عكست نتائج الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها و الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية، فهى بالفعل مبادرة رائدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والذكية لما تستهدفه من تعزيز أُطر التعامل مع البعد البيئى ، حيث إنها حققت نجاحا كبيرا خلال المرحلة الأولى التى جاءت تزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 المُنعقدة فى نوفمبر من العام الماضي ، حيث فازت خلالها محافظة دمياط على المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج بعد استيفائه للشروط التى تستهدفها المبادرة كمشروع أخضر ذكى ومستدام ، وأكدت أيضًا أن المبادرة حققت تكاتفا كبيرا بين كافة الجهات والجامعات والمجتمع المدنى لطرح أفكار جديدة للتعامل مع القضية البيئية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة الوطنية فى مرحلتها الثانية ، تقدم عن محافظة دمياط عدد ٦٧ مشروعًا بالفئات الستة ، قامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقًا للمعايير التى حددتها المبادرة، واستبعاد المشروعات التى لم تتوافر بها تلك المعايير والتى يأتى أهمها المكونان الأخضر والذكى، لذا تم تأهيل ١٨ مشروعا وذلك بعدد ٣ مشروعات عن كل فئة، كما لفتت إلى أن مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي وكوكر لتدوير المخلفات الحيوانية الذى يجرى تنفيذه بالمحافظة قد حقق المركز الأول بفئة المشروعات الكبيرة.

وفى هذا السياق، أكدت " الدكتورة منال عوض " أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الحيوانية والبيئة والتخلص من المجازر العشوائية داخل الكتلة السكنية والتخلص الآمن من المخلفات الحيوانية، حيث يقع المشروع على مساحة ١٢ فدانا خارج الكتلة العمرانية بالقرب من ميناءى دمياط وبورسعيد و يتضمن محجر ، رصيف تنزيل ، وحدة تدوير المخلفات الحيوانية، محطة معالجة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية ، مبنى ادارى ، منافذ لبيع المنتجات، مصنع إنتاج سماد عضوى ،ثلاجات لحفظ اللحوم ،منطقة توسعات مستقبلية ".

كما أشارت إلى أن المشروع يساهم فى الحفاظ على البيئة " المكون الأخضر " من خلال تحسين إدارة النفايات و تدوير المخلفات وتطبيق الاقتصاد الدوار من خلال إنتاج منتجات تحقق عائدا اقتصاديا من خلال مصنع الكومبوست والكوكر واستخدام الطاقة النظيفة " الطاقة الشمسية" و القضاء على التلوث البيئى و منع انتشار الاوبئة من خلال الحجر الصحى للحيوانات لحين التأكد من خلوها من الأمراض ، وبالنسبة للمكون الذكي فقد لفتت " المحافظ " إلى أن المشروع يتضمن عددا من الآليات أهمها ربط المجزر بميناء دمياط لاستقبال الماشية بالمتجر، الترقيم الإلكتروني للحيوان و تحديد هويته ومراقبة السلوك الخاص به والشق الفسيولوجى و تقديم خدمات عملاء إلكترونيا، علاوة على نظام الذبح الآلى وتطبيق تكنولوجيا ذكية متطورة للمعدات وآلية العمل بشكل كامل داخل المشروع.

وفى ختام كلمتها هنأت " محافظ دمياط"جميع الفائزين عن المشروعات المقدمة بالثلاث محافظات على ما قدموه من جهد واضع لوضع حلول بيئية للتكيف مع التغيرات المناخية ووجهت الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية على الجهود المبذولة لتقييم المشروعات خلال الفترة الماضية.

فيما تم تكريم المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات الثلاثة ، فبالنسبة لمحافظة دمياط جاءت المشروعات الفائزة بفئة المشروعات الكبيرة " مشروعا المجزر الآلى والمحجر البيطري و محطة تدوير المخلفات وممشى اللسان الأخضر المقدمين من المكتب الفنى بمكتب محافظ دمياط بالمركزين الأول والثاني و مشروع المجمع المتكامل للمعالجة والتدوير الآمن للمخلفات مقدم من مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة دمياط بالمركز الثالث.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة جاء مشروع قرية ذكية باستخدام انترنت الأشياء المقدم من جودى وكرما شطا وأمانى سعد بالمركز الأول ،و مشروع مركبة حورس الذكية المقدم من الدكتور محمد كمال بالمركز الثانى ، وبالمركز الثالث جاء مشروع روبوت مائى متعدد الوظائف وذاتي القيادة يعتمد على انترنت الأشياء لاكتشاف الأسماك والانقاذ البشرى والامن العسكرى الساحلى والسياحة الشاطئية قدمه الدكتور عمرو حسين.

وعن فئة المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاء مشروع سلة المهملات الذكية المقدم من محمد البسيونى بالمركز الأول و مشروع أرشفة الصور الطبية وتكامل البيانات مع تبادلها وكتابة التقارير عن بعد اعتمادا على الطاقة الشمسية كمصدر لتشغيل النظام المقدم من الدكتورة هبة عبده بالمركز الثانى ،كما جاء مشروع روبوت حورس المساعد الطبى الخبير المقدم من الدكتور محمد كمال بالمركز الثالث.

وبالنسبة لفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة حقق مشروع تصميم وتصنيع وإنتاج اليخوت واللانشات والمركبات البحرية السياحية من خام الفيبر جلاس المقدم من على الشناوى المركز الأول ، ومشروع فلابى " معامل علوم افتراضية" قدمه محمد ندا بالمركز الثانى وكذلك مشروع منظومة " رسكله" لجمع وتدوير المخلفات بالمركز الثالث والمقدم من خالد عبد الله.

وعن فئة المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح حقق مشروع البنك الأخضر المقدم من رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر المركز الأول و مشروع منطقة ذكية خضراء المركز الثانى حيث قدمه دعاء حافظ وجاء مشروع التحكم التكنولوجي فى مكامير الفحم المتطورة المقدم من ايمان أشرف بالمركز الثالث.

وأخيرا وعن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة جاء مشروع رقراقة ،مركز حرفة لدعم وتأهيل المرأة المقدم من منة الله اسماعيل فى المركز الأول و مشروع مصنع قصاقيص والذى قدمته منى مخلوف بالمركز الثاني و مشروع ذات الرداء الأخضر المقدم من أميرة خلف بالمركز الثالث.