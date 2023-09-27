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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله السعيد يحصد جائزة هدّاف بطولة السوبر المصري

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

حصد عبدالله السعيد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، جائزة هداف بطولة السوبر المصري في حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري المقرر إقامته بدولة الإمارات .
وسلم محمد يحيي رئيس المتحدة للرياضة وسيف الوزيري رئيس مجلس ادارة استادات و برزنتيشن وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة جائزة هداف بطولة السوبر المصري لعبدالله السعيد .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بين أربعة فرق.
وأعلنت اللجنة حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير  على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.
وضمنت بالفعل 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال،، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.

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