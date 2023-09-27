النشرة الدينية.. فضل الصلاة على النبي..وأفضل العبادات لفتح الأبواب المغلقة في يوم المولد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.
دعاء لزوجي بمناسبة المولد النبوي.. لصلاح الحال
الإفتاء: القول بحرمة وبدعية شراء الحلوى في المولد باعتبارها أصناما كلام باطل
دعاء يوم المولد النبوي .. من أفضل العبادات لفتح الأبواب المغلقة
موكب المولد النبوي.. الصوفية تحتفي بذكرى ميلاد خاتم المرسلين في رحاب الحسين|صور
وجهه كاللؤلؤ الرطب وريح عرقه كالمسك.. على جمعة في وصف سيدنا محمد
عميد كلية اللغة العربية الأسبق بالزقازيق: تكريم الرئيس وسام فوق رأسي وتكليل لمشواري
إمام بالأوقاف بعد تكريم الرئيس: سأظل معتزا بهذا طوال حياتي
حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. جائز لـ5 أسباب وبهذه الطريقة احتفل به النبي
الصلاة على النبي في المولد النبوي.. فضلها وأفضل صيغة وخطأ منتشر في كتابتها إملائيا