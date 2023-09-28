الاتحاد الأوروبي يناشد أبل بفتح نظامها البيئي أمام المنافسين 

ناشد الاتحاد الأوروبي شركة أبل الأمريكية بضرورة فتح النظام البيئي الخاص بها أمام المنافسين في السوق، وعدم احتكار الخدمات الخاصة وإتاحة الفرصة للآخرين.

وأبلغ تييري بريتون، مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل أنه يحتاج إلى فتح النظام البيئي أمام المنافسين، وفقًا لـ “رويترز”.

وكشف بريتون أنه التقى بالرئيس التنفيذي لشركة أبل في بروكسل وأخبره أنه يجب على أبل السماح لمستخدمي هواتف آيفون بالاستفادة من الخدمات التنافسية، سواء كانت المحافظ الإلكترونية أو المتصفحات أو متاجر التطبيقات.

وجادل تيم كوك بأن تطبيق قرار مثل هذا قد يعني تعريض الأمن والخصوصية للخطر، لكن بريتون استند أن قانون الأسواق الرقمية يعزز الابتكار دون تعريض أي منهما للخطر.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد قدمت قانون الأسواق الرقمية (DMA) لضمان درجة أعلى من المنافسة من خلال منع الشركات الكبيرة من إساءة استخدام قوتها السوقية.

ويستهدف قانون الأسواق الرقمية شركات مثل أبل، وألفابت المالكة لشركة جوجل، وأمازون، وميتا مالكة فيسبوك، ومايكروسوفت، وبايت دانس مالكة تيك توك، وذلك للسماح لمستخدمي الأعمال بالوصول إلى البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه الشركات، والسماح للشركات بإبرام العقود والصفقات خارج المنصات الخاصة بها.