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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على فوائد الكرات الطبية

صدى البلد

قدم الدكتور عبد الفتاح السباعى، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الكرات الطبية…

تعرف على فوائد الكرات..
-الكرات ينافس الهليون في قيمته الغذائية ويتفوق عليه في مجال الاستشفاء لغناه بالعناصر النشيطة الضرورية لصحة الجسم ، وهو من العائلة البصلية ، فهو يحتوي على الفوسفور والمنجنيز والحديد والفيتامينات .
-ويحتوي على املاح معدنية كثيرة منها المغنيسيوم والكالسيوم والصودا والبوتاس والجير والكبريت .
-وعلى اللعابين والكلوروفيل والسيلولوز وهو غني بفيتامين ب و ث .
-ويؤكل الكرات طازجا اخضر كما هو او يعمل منه شوربة او يضاف الى السلطة الخضراء.

من فوائد الكرات :
١له تأثير نافع على الجهاز التنفسي والاوتار الصوتية .
تشرب شوربة الكرات لعلاج السعال والبحة والربو وتوسيع الشعب الهوائية .


٢مقو لدفاعات الجسم الطبيعية ومقو للعظام والجلد .
٣فهو احد المقبلات التي تريح المعدة وينشطها ويسهل عملية الهضم والامتصاص .
٤وهو ملين يقوم بتنظيف المعدة بشكل كامل وشامل .
٥يقاوم الانيميا (فقر الدم) وينشط الجهاز العصبي .
مدر للبول .
٦غني بالاملاح القلوية والكلوروفيل .
٧منشط لعضلة القلب

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