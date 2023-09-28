تعرف على فوائد الكرات الطبية

قدم الدكتور عبد الفتاح السباعى، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الكرات الطبية…

تعرف على فوائد الكرات..

-الكرات ينافس الهليون في قيمته الغذائية ويتفوق عليه في مجال الاستشفاء لغناه بالعناصر النشيطة الضرورية لصحة الجسم ، وهو من العائلة البصلية ، فهو يحتوي على الفوسفور والمنجنيز والحديد والفيتامينات .

-ويحتوي على املاح معدنية كثيرة منها المغنيسيوم والكالسيوم والصودا والبوتاس والجير والكبريت .

-وعلى اللعابين والكلوروفيل والسيلولوز وهو غني بفيتامين ب و ث .

-ويؤكل الكرات طازجا اخضر كما هو او يعمل منه شوربة او يضاف الى السلطة الخضراء.

من فوائد الكرات :

١له تأثير نافع على الجهاز التنفسي والاوتار الصوتية .

تشرب شوربة الكرات لعلاج السعال والبحة والربو وتوسيع الشعب الهوائية .



٢مقو لدفاعات الجسم الطبيعية ومقو للعظام والجلد .

٣فهو احد المقبلات التي تريح المعدة وينشطها ويسهل عملية الهضم والامتصاص .

٤وهو ملين يقوم بتنظيف المعدة بشكل كامل وشامل .

٥يقاوم الانيميا (فقر الدم) وينشط الجهاز العصبي .

مدر للبول .

٦غني بالاملاح القلوية والكلوروفيل .

٧منشط لعضلة القلب