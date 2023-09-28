بالصور.. رمضان ودنيا سمير غانم وسعد والبحيري الأفضل فى الفضائيات العربية

كرم مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامى أحمد عليوة عدد من نجوم الفن والإعلام المميزين لعام 2023 وذلك ضمن فعاليات الدورة ال 14 والتي أقيمت داخل فندق تريمف بالقاهرة الجديدة.

كان ضمن المكرمين من نجوم الفن وصناع الدراما محمد رمضان ،دنيا سمير غانم ، هنا الزاهد ،المخرج محمد سامي ، روجينا ،ريهام عبد الغفور ،ماجد المصري ودنيا عبد العزيز ومنذر ريحانة، رانيا فريد شوقي، ميرنا جميل ،شيكو ،معتز التونى ، رنا رئيس، طه الدسوقي ، أحمد فهيم، محمد شاهين وأحمد داوود، حنان مطاوع.



وفى مجال الموضة تم تكريم مصمم الأزياء العالمي هانى البحيرى لاسهاماته فى وضع إسم مصر على خريطة صناعة الموضة العالمية.

وفى مجال الأغنية تم تكريم أحمد سعد وكرمن سليمان وفهد الكبيسى وهناء يسرى ، مصمم الإضاءة العالمي وليد الحريرى وصانع ومصمم المسارح العالمى تامر فوزي.



وفى مجال الإعلام تم تكريم صاحبة السعادة إسعاد يونس واحمد سعيد رئيس مجلس إدارة فضائية القاهرة والناس ، تامر أمين وسهير جودة واسما إبراهيم.

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