عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار دستوري مهم من برلمان كوريا الشمالية بشأن السياسة النووية

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الخميس، أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.

لا نرى انفراجة.. واشنطن تعلق على عودة الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية

ترافيس كينج.. من هو الجندي الأمريكي الهارب إلى كوريا الشمالية وعاد لبلاده؟

وقالت الوكالة إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع "البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة".

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله أمام البرلمان إنه "من المهم للغاية... تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم".

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كوريا الشمالية السياسة النووية بيونج يانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

أطلق النار على نفسه .. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة موظف أنهى حياة أخرى بجامعة القاهرة

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

رحيل باتشيكو| مدرب البنك الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن بيراميدز

الاعتذار السبب .. اتحاد الكرة يوجه صدمة للزمالك

موضوعات متعلقة

لا نرى انفراجة.. واشنطن تعلق على عودة الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية

ترافيس كينج.. من هو الجندي الأمريكي الهارب إلى كوريا الشمالية وعاد لبلاده؟

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

قرار دستوري مهم من برلمان كوريا الشمالية بشأن السياسة النووية

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

في ذكراه .. قصة زواج أحمد رمزي من نجوى فؤاد لـ 3 أسابيع

فضل الدعاء في المولد النبوي الشريف

"خدت حقي".. تعليق مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد الكرات الطبية

طريقة تحضير دنش بالجبن الكريمى

شاهد لورا عماد طليقة شريف منير في فيلم سوق المتعة

فوائد خارقة لشوربة العدس|تعرف عليها

فيديو

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ