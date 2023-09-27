ترافيس كينج.. من هو الجندي الأمريكي الهارب إلى كوريا الشمالية وعاد لبلاده؟

كشف مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة جدًا على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. جاء ذلك بعدما ذكر مسؤولون أمريكيون، أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي هرب إلى كوريا الشمالية عبر الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين قبل شهرين، عاد إلى الاحتجاز الأمريكي.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فإن مصير كينج لا يزال غير مؤكد، بعد أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنه عبر الحدود إلي كوريا الشمالية بدون إذن. وهذا يمكن أن يعني العقوبة بالسجن العسكري، أو التسريح من الخدمة بشكل غير مشرف.

من هو ترافيس كينج؟

ترافيس كينج هو جندي أمريكي من رتبة عريف ثان في الجيش الأمريكي. كان موجودا في كوريا الجنوبية للخدمة العسكرية، ولكنه واجه اتهامات بالاعتداء على شخصين وركل سيارة شرطة في البلاد. وكان من المقرر أن يعود إلى الولايات المتحدة بعد قضاء فترة في مركز احتجاز في كوريا الجنوبية، وأن يتم إزالته من الجيش في يوم واحد قبل اجتيازه إلى كوريا الشمالية. حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”.

كيف اجتاز ترافيس كينج الحدود إلى كوريا الشمالية؟

اجتاز ترافيس كينغ خط التماس العسكري من كوريا الجنوبية إلى الشمال أثناء جولة في منطقة الأمن المشترك داخل المنطقة المنزوعة السلاح في يوليو من هذا العام. وشارك كينج في جولة مرشدة في قرية بانمونجوم، التي يقطعها خط التماس، وهرب من مطار في سول حيث كان من المفترض أن يصعد على متن رحلة جوية إلى الولايات المتحدة.

فيما قالت كوريا الشمالية في وقت سابق، إن ترافيس كينج أقر للمحققين بأنه اجتاز الحدود لأنه "كان يكن شعورًا سيئا تجاه المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي”. ولم يستطع الجيش الأمريكي في ذلك الوقت التحقق من هذه الادعاءات.

ماذا حدث لترافيس كينج بعد ذلك؟

أُعيد ترافيس كينج إلى الحجز الأمريكي، حسبما أكد مسؤولان أميركان اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من اجتيازه إلى كوريا الشمالية. وجاء هذا الخبر بعد أن أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم.

ذكر تقرير الوكالة المركزية، أن التحقيق الكوري الشمالي مع ترافيس كينج "انتهى". وأُرسل أولاً عبر الحدود الكورية الشمالية إلى الصين، حيث تم نقله إلى الحجز الأمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنه لم يتم إجراء أي تنازلات من قبل واشنطن لضمان إطلاق سراح ترافيس كينج. وبدا كينج في "صحة جيدة وروح معنوية عالية وهو في طريقه إلى الوطن"، حسبما قال مسؤول أمريكي، مضيفاً أنه كان أيضا "سعيداً جداً" بالعودة. ولم يتضح متى قد يعود ترافيس كينغ إلى الولايات المتحدة، حيث قال مسؤولون أميركيون يوم الأربعاء إنه في طريقه من الصين إلى قاعدة عسكرية أميركية.