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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نرى انفراجة.. واشنطن تعلق على عودة الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها لا ترى أي انفراجة مع كوريا الشمالية بشأن عودة الجندي الأمريكي ترافيس كينج، معتبرة أن الأمر منعزل. 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين “لا أرى أن هذا مؤشر على تحقيق بعض التقدم. أعتقد أنها خطوة لمرة واحدة”.

وكان مسؤول أمريكي كشف لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة جدًا على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. 

جاء ذلك بعدما ذكر مسؤولون أمريكيون، أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي هرب إلى كوريا الشمالية عبر الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين قبل شهرين، عاد إلى الاحتجاز الأمريكي.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فإن مصير كينج لا يزال غير مؤكد، بعد أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنه عبر الحدود إلي كوريا الشمالية بدون إذن. وهذا يمكن أن يعني العقوبة بالسجن العسكري، أو التسريح من الخدمة بشكل غير مشرف.

الولايات المتحدة الامريكية انفراجة كوريا الشمالية اسوشيتد برس ترافيس كينج

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