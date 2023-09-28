عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كلمة واحدة أوصى بها النبي عند الغضب .. سُنة حافظ عليها

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن التحصين النبوي الخاص بحالة الغضب من السنن التي يجب المحافظة وذلك بأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. 

فعن سليمان بن صرد قال : استَبَّ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده وأحدهما يسب صاحبه مغاضبًا قد احمر وجهه .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فقالوا للرجل : أﻻ تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال أني لست بمجنون .

وفي رواية أخرى للبخاري أيضا أن الرجل قال لمن بلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أترى بي بأس ؟ أمجنون أنا ؟ إذهب ففي التعليق على كلام الرجل هنا إني لست بمجنون الخ قيل كان الرجل منافقاً وقيل أخرجه غضبه عن حد الاعتدال فقال ما قال ولم يقبل النصح بحال. 

الثاني: على كل من أصابه غضب أن يكثر من الاستعاذة حتى يهدأ غضبه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

موعد بدء الدراسة و20 قرار نهائي| ماذا سيعلن وزير التعليم اليوم ؟

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يرقص ويعزف باحترافية في فيديو مثير للجدل| شاهد

الكيلو بـ 12 جنيها.. الحكومة تضرب أسعار السكر ومفاجأة بشأن 200 ألف طن جديدة

مُتخصّص في أمن المعلومات يُحذّر من الواتساب الذهبي: مُخترق بنسبة 100% |فيديو

بـ75 طن منتجات.. الزراعة: إطلاق أكبر قافلة متحركة للسلع الغذائية بشمال سيناء

بعد اعتقال إسرائيل لـ 1264 فلسطينيًا.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

90 طائرة خرجت من الخدمة.. بريطانيا تكشف سرا خطيرا في المقاتلات الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

طريقة عمل خبز بالسمسم.. الخطوات والمقادير

فوائد مذهلة لتناول اللب السورى|تعرف عليها

تعرف على فوائد الكرات الطبية

فيديو

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ