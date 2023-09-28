في غياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس الولايات المتحدة

خسر فريق إنتر ميامي نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، أمام هيوستن دينامو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس.



وغاب ليونيل ميسي وجوردي ألبا عن مواجهة عن إنتر ميامي ضد هيوستن دينامو، بسبب الإصابة.

افتتح جريفين دورسي التسجيل لفريق هيوستن دينامو في الدقيقة 24، بينما أضاف أمين باسي الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.



وسجل جوزيف مارتينيز هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني".



يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي خلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.