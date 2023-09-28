صحف الإمارات| طرح صكوك بقيمة 550 مليون درهم.. تايوان تطلق أول غواصة محلية الصنع

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

تخطط الإمارات لبيع صكوك في المزاد بقيمة 550 مليون درهم وعائد 4.48 %، على أن يكون تاريخ طرح هذه الصكوك الثلاثاء المقبل، بينما سيحل أجل استحقاقها بعد 5 سنوات من الآن، وتحديداً في تاريخ 24 أغسطس من عام 2028، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأفادت وكالة «بلومبرج» بأن طرح هذه الصكوك يعد بمثابة إعادة فتح باب الإصدار لصكوك طرحت في وقت سابق، ولا يزال مستحقاً منها سداد مبلغ 550 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء أيضاً بأن دولة الإمارات تخطط لطرح صكوك في المزاد بقيمة 550 مليون درهم، وعائد بـ 3.7 %، على أن يكون تاريخ طرح هذه الصكوك هو الثالث من أكتوبر المقبل، بينما سيحل أجل استحقاقها بعد 3 سنوات من الآن، وتحديداً بتاريخ الــ 11 من مايو 2026.

وذكرت الوكالة أن بيع هذه الصكوك يعد بمثابة إعادة فتح باب الإصدار لصكوك طرحت في وقت سابق، ولا يزال مستحقاً منها سداد مبلغ 1.1 مليار درهم. وأضافت وكالة «بلومبرغ» أن عائد هذه الصكوك يقدر حالياً بـ 4.785 %.

وفي خير آخر، أطلقت رئيسة تايوان أول غواصة محلية الصنع في الجزيرة للاختبار اليوم الخميس في ميناء في كاوشيونج.

ستكون الغواصة، إذا نجحت في اختباراتها، بمثابة إنجاز كبير لتايوان في مجال بناء السفن وتصميمها.

قالت الرئيسة تساي إنغ وين في حفل الإطلاق: "في الماضي، كان إنشاء غواصة محلية الصنع يعتبر أمرًا مستحيلًا، ولكن اليوم أمامكم غواصة صممها وبناها مواطنونا، إنه التنفيذ الملموس لقرارنا بحماية" تايوان.

قال تشينغ وين لون، رئيس شركة سي إس بي سي التايوانية، التي قادت عملية بناء الغواصة، إن العملية كانت "تعذيباً". ولكن استكمالها يشكل علامة فارقة مهمة في استراتيجية تايوان المتمثلة في تبني الحرب غير متماثلة.

صحيفة الخليج

احتفت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في الإمارات ممثلة في اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة في منفذ خطم ملاحة الحدودي، بزيارة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، والتي التقى خلالها أخاه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التاريخية وتعزيزاً للتعاون المشترك القائم بين البلدين.

وشملت المظاهر الاحتفالية توزيع الهدايا التذكارية المعبرة على القادمين وتزيين المنفذ بأعلام دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة، يرافقها عرض مرئي على الشاشات الخارجية والداخلية لصور صاحب السمو حاكم الشارقة، وأخيه سلطان عُمان الشقيقة وذلك تحت شعار «أخوّة متجذرة وعلاقات ممتدة»، وقد تضمن العرض المرئي عبارات وشعارات وطنية تعبر عن أواصر الأخوة والصداقة الراسخة بين شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى موسوعة سلطان التواريخ الخاصة بإصدارات حاكم الشارقة المهداة إلى سلطنة عمان وهي «تاريخ اليعاربة في عمان وتاريخ أئمة البوسعيد في عمان وتاريخ الملوك النبهانيين في عمان».

وفي خبر آخر، قالت السلطات الأرمنية بمنطقة ناغورنو كارباخ الخميس، إن رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد سامفيل شهرامانيان، وقع مرسوماً بحل جميع مؤسسات الدولة اعتباراً من الأول من يناير كانون الثاني 2024.

وتم إصدار الأوامر لسكان كارباخ، بما في ذلك الذين يعيشون خارج الجمهورية، بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، بالتعرف إلى شروط إعادة الاندماج التي قدمتها أذربيجان، كي يقرروا بعد ذلك بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في المنطقة أم لا، بحسب روسيا اليوم

ووفقاً للمرسوم فإن الجمهورية المعلنة من جانب واحد لن يكون لها وجود اعتباراً من ذلك اليوم.

صحيفة الإمارات اليوم

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، حزمة من المشاريع التحولية في قطاعات النقل والطيران والصحة في دبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» التي تهدف إلى جعل دبي من أفضل مدن المستقبل، من خلال تبني منهجية استباقية ترتكز على إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي لتطوير مبادرات ومشاريع مستقبلية وغير تقليدية على مستوى العالم.

وقال: «اطلعت على حزمة مشاريع جديدة ونوعية لتسريع مسيرة دبي نحو المستقبل... وهدفنا أن تنعكس نتائج هذه المشاريع بشكل واضح على جودة حياة جميع سكان وزوار دبي، وأن تسهم في تسهيل حياتهم وأعمالهم، وتضمن جودة حياتهم وصحتهم».

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه المشاريع الجديدة ستسهم في تسهيل وتسريع التنقل في دبي، وتطوير تجربة طيران المسافرين من مطارات دبي، وتوفير نظام صحي للرصد المبكر للأمراض».

وفي خبر آخر، منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أسامة نفاع سفير المجر، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، خلال لقاء جرى اليوم الخميس، السفير المجري وسام الاستقلال، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع المجر في جميع المجالات، وثمّنت الدور الذي قام به سعادة السفير في توطيد علاقات البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

من جانبه، أعرب نفاع عن بالغ شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات لمنحه الوسام، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

وتقدم سعادته بالشكر إلى جميع الجهات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.