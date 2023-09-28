أشهر 5 أسماء للنبي ﷺ .. لا يعرفها كثيرون

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الشخص عندما يكون عظيما تكون أسمائه وصفاته كثيرة.

وأضاف أبو عمر، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بوقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة سماه بها الله عز وجل، أشهر الـ 5 أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم والتي عُرِفَ بها فى الأمم السابقة وانزلت فى الكتب السابقة.

يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ((لي خمسة أسماء أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب)).

شرح الحديث : ((أنا محمد وهذا الأسم ورد فى القرآن 4 مرات وأنا أحمد ورد فى القرآن مرة واحدة وأنا الماحي اي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر اي الذي يحشر الناس على عقبي أي اول من يبعث يوم القيامة فيحشر صلى الله عليه وسلم ومن بعده الناس وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعدي)) .