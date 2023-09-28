رفع 2100 حالة إشغال طريق بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بتكثيف الحملات علي مدار اليوم بقطاع هضبة الأهرام لمنع اشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال وتحسين حالة النظافة استجابة للشكاوي الواردة من المواطنين .

واطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي اسفرت عن رفع ١٢٠٠ حاله اشغال للمقاهي والكافيهات والمحال العامة بقطاعات ( ز، ل ، ك ، ط ، ب) وذلك للتعدي علي الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الحملات بقطاع هضبة الأهرام من رصد مخالفة بالفراغ السياحى للعقار رقم 2أ والتى تم إيقافها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك بالاضافة الي انه تم توجيه حملة لرفع المخلفات من الأراضى الفضاء بنطاق المدينة والتى تمكنت من رفع المخلفات بقطع أراضى ( 224 ب، 66 ن).

و تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت ميدان الجيزة وشوارع المدرسة و أحمد ماهر و سعد زغلول و الصناديلي و الغرفة التجارية و المحطة و زكريا بن بخنس ومراد.

وأسفرت عن رفع حوالي ٩١٠ حاله اشغال للمحال والمنشأت التجارية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي علي ارصفة المشاة والطريق العام علي مدار اليوم .

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