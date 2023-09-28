مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لـ25 مدرسة و13 معهدا أزهريا بسوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، قرب الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ 25 مدرسة و13 معهدا أزهريا بقيمة تبلغ 15.5 مليون جنيه، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجارى لتوفير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار المهندس رمضان خليل، رئيس قطاع المشروعات، إلى أنه جارٍ الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المدارس منها مدرسة بيت علام الإعدادية بمركز جرجا ومدرسة الشهيد السايح الابتدائية بمركز المراغة.

مياه الشرب والصرف الصحي

وتابع أن توصيل الخدمة شمل مدارس منها مدرسة كوم العرب الاعدادية بمركز طما ومدرسة الجهاد الابتدائية بمركز جهينة ومدرسة نجوع الريياينة بمركز ساقلتة ومدرسة الشهداء الابتدرئية بمركز سوهاج، إضافة الى عدد من المعاهد الازهرية منها معهد ابو سديرة الابتدائي بمركز طهطا، ومعهد بني حميل الثانوي بمركز البلينا ومعهد فتيات دار السلام بمركز دار السلام ومعهد فتيات فاوجلى بمركز ساقلتة ومعهد نزة المحزمين الابتدائي بمركز جهينة ومعهد فتيات بنى هلال بمركز المراغة.

وأكد الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل، أنه تم رفع عينات مياه شرب من جميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة وتم اجراء الفحص الكيماوي والبكتريولوجي والميكروسكوبي للعينات، وكذلك رفع عينات من الخزانات العلوية للتاكد من مطابقتها لمواصفات جودة مياه الشرب.