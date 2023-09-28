بيسرقوا المواطنين بالموتوسيكل في الشارع.. القبض على عصابة الموبايلات بالبحيرة

بأسلوب المُغافلة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (12) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (ثلاثة ملاك فاترينات لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة إمبابة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.