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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب المفتاح المصطنع

ارتكبو 11 جريمة.. سقوط عصابة سرقات المساكن بالجيزة

سرقة
سرقة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"– ربة منزل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين – عدد من المفاتيح المصطنعة – قلب كالون).

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (11) واقعة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية (تاجرة خردة – مقيمة بدائرة القسم).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المفتاح المصطنع المسروقات المساكن سقوط عصابة

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