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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فرحاً برسول الله | صوفية المغرب تحتفل بالمولد النبوي الشريف ..اليوم

صوفية المغرب
صوفية المغرب

أعلنت الطرق الصوفية بالمملكة المغربية، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مساء اليوم الخميس، وذلك بمقر الطريقة القادرية البودشيشية بمنطقة مداغ بالجهة الشرقية للمغرب، وذلك بحضور الآف المريدين والمحبين الذين يأتون من كل أنحاء المغرب، للمشاركة في هذه الفعاليات التي تنظم بشكل سنوي كل عام فرحاً بمولد النبي الأعظم محمد بن عبدالله صلي الله عليه وسلم.

صوفية المغرب تحتفل بالمولد النبوي الشريف

ويجتمع في هذه الاحتفالية قرابة  النصف مليون مريد، حيث يستمتع المريدون بليلة الاحتفال بمولد النبي صلي الله عليه وسلم  وذلك في حضور الدكتور مولاي جمال الدين القادري بودشيش شيخ صوفية المغرب ونجله الدكتور مولاي منير القادري بودشيش، مدير الملتقي العالمي للتصوف، ومولاي معاذ القادري بودشيش رئيس المجموعة الوطنية للانشاد الصوفي.

ويحيي الاحتفال  عدد كبير من منشدي ومسمعي الصوفية  بالمغرب وافريقيا والعالم، حيث تشارك ثلاث مجموعات إنشادية ينتمون للطريقة القادرية البودشيشية من المغرب وليبيا ودولة مالي،حيث يشنف المنشدون أسماع المشاركون في الفعاليات.


وقامت وزارة الداخلية المغربية يعاونها الدرك الملك بتأمين مداخل ومخارج الزاوية البودشيشية صباح اليوم، وذلك لتأمين وحماية المحتفلين بفعاليات المولد النبوي الشريف، وتستمر الفعاليات حتي صباح يوم الجمعة، حيث تمتلئ الزاوية البودشيشية عن بكرة أبيها بالمريدين والمحبين الذين يأتون من كل حدباً وصوب.


وقال الدكتور منير القادري بودشيش، مدير الملتقي العالمي للتصوف أن اليوم هو ختام فعاليات الملتقي العالمي للتصوف وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذا بالنسبة لنا يوم عيد، حيث يأتي للزاوية المحبين والعاشقين والمتيمين برسول الله صلي الله عليه وسلم، وتقوم  الزاوية بعمل كافة الترتيبات لاستقبال المشاركين في فعاليات المولد النبوي الشريف.

 

وأوضح "القادري" أن الزاوية القادرية البودشيشية، تعتبر مولد النبي صلي الله عليه وسلم، بمثابة تجديد عهد مع الله ورسوله الكريم، ففي هذا اليوم يجتمع شيخ الزاوية سيدي جمال الدين القادري مع مريديه واحبابه من كل أنحاء العالم، لنرفع اكف الضراعة إلي المولي سبحانه وتعالي، ليغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا في معيته ورعايته.

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