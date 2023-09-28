ضبطت بـ11 لفافة.. المؤبد لـ تاجرة المخدرات في دار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ربة منزل غيابيًا بالسجن المؤبد لاتجارها في الهيروين في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة في القضية رقم 5155 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1316 لسنة 2023 كلى حلوان، قيام المتهمة رشا أحمد، 40 سنة، ربة منزل بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة أنه وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهمة في المواد المخدرة فانتقل رفقة مصدره إلى حيث أيقن محل تواجدها وطلب من مصدره شراء لفافة لجوهر الهيروين المخدر من المتهمة وعقب ذلك قدمها له فتيقن لكونها لجوهر الهيروين المخدر فتوجه صوب المتهمة واستخلص الكيس القماشي والهاتف المحمول من يدها وعثر بداخل الكيس على لفافات لجوهر الهيروين المخدر وميزان الكتروني وبكواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بحيازتها للجمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لوزن المواد المخدرة قبل بيعها والهاتف الجوال للتواصل مع زبائنها.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن حرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله كيس من القماش بداخله عدد 11 لفافة بلاستيكية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون وزنوا 7.32 جم وثبت أن المسحوق لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات بالإضافة إلى حرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله لفافة بلاستيك بداخلها مسحوق بيج اللون بعضه متحجر وزنت بـ2.97 جم ، وميزان الكتروني ثبت أن غسالته تحتوي على الهيروين.